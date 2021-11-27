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بايدن يدعو إلى التنازل عن حقوق حماية الملكية الفكرية بعد اكتشاف سلالة أوميكرون

27
NOVEMBER
2021
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دعا الرئيس الأميركي جو بايدن الدول التي كان من المتوقع أن تجتمع في منظمة التجارة العالمية هذا الأسبوع للموافقة على التنازل عن حقوق حماية الملكية الفكرية للقاحات "كوفيد-19" في أعقاب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في جنوب إفريقيا.

 

ولكن تم تأجيل هذا الاجتماع الذي كان يشير إليه لاحقا بعد أن أدت السلالة الجديدة إلى فرض قيود على السفر من شأنها أن تحول دون وصول كثيرين من المشاركين إلى جنيف.

ولفت بايدن في بيان الى إن "هذه الأنباء بشأن هذه السلالة الجديدة يجب أن توضح أكثر من أي وقت مضى سبب عدم انتهاء هذه الجائحة إلا بعد أن يكون لدينا لقاحات عالمية".

وأضاف أن "هذه الأنباء اليوم تؤكد أهمية المضي قدما في هذا (التنازل عن حماية الملكية الفكرية) بسرعة".

وتواجه إدارة بايدن انتقادات جديدة لتقاعسها عن توفير لقاحات للدول الفقيرة رغم توفير جرعات تنشيطية مجانية للأمريكيين بعد اكتشاف السلالة الجديدة التي تسمى أوميكرون .

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