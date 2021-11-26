سقوط حر لأسعار النفط وسط مخاوف كبيرة من متغير كورونا الجديد

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انخفضت أسعار النفط الخام بشكل حاد، خلال تعاملات اليوم الجمعة، وسط مخاوف واسعة النطاق من تأثير متحور فيروس كورونا المكتشف حديثا في جنوب أفريقيا، مع ظهور بعض الحالات في بلدان أخرى.

ولامس خام القياس العالمي “برنت” أدنى مستوى له منذ أواخر سبتمبر/ أيلول، فيما سجل خام القياس الأميركي “نايمكس” هبوطا حادا، وسط مخاوف من تسبب المتحور الجديد في موجة من الإغلاقات على مستوى العالم، الأمر الذي قد يؤدي لتراجع الطلب.

وبحلول الساعة 04:30 مساء بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 11.50% إلى 69.36 دولار للبرميل، فيما انخفضت أسعار عقود “برنت” بنسبة 10.29% إلى 73.76 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة “بلومبيرغ”.

ينظر إلى المتحور الجديد باعتباره أحدث وربما أكبر تهديد لتعافي استهلاك النفط منذ أشهر. شهدت أسواق الأسهم العالمية عمليات بيع مكثفة وانخفضت بشكل حاد أيضا، حيث فر المستثمرون إلى الأصول الآمنة.