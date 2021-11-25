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إمرأة لرئاسة الصليب الأحمر الدولي لأول مرة في تاريخ المنظمة

25
NOVEMBER
2021
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ستترأس الدبلوماسية السويسرية، ميريانا سبولياريتش إيغر، الصليب الأحمر الدولي ابتداء من الشهر القادم، لتصبح أول امرأة ستترأس هذه المنظمة خلال 160 عاما منذ تأسيسها.
وجاء في بيان صدر عن الصليب الأحمر الدولي، اليوم الخميس: "أعلنت الجمعية التي تعد الهيئة الإدارية للصليب الأحمر الدولي، اليوم الخميس، أنها اختارت ميريانا سبولياريتش إيغر رئيسة جديدة للصليب الأحمر الدولي. وستحل محل رئيس المنظمة، بيتر ماورير، الذي قرر الاستقالة من هذا المنصب في أيلول عام 2022".
ونقل البيان عن تصريح سبولياريتش إيغر: "إنه شرف كبير ومسؤولية كبيرة بالنسبة لي أنني أصبحت مختارة لمنصب رئيسة المنظمة التي أعجبت بها منذ وقت بعيد بسبب بعثتها العالمية المهمة حيويا". كما أكدت أنها ستعمل على تنفيذ القيم الإنسانية التي يعتمد عليها عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
يشار إلى ان سبولياريتش إيغر كانت تعمل سابقا في وزارة الخارجية السويسرية وتعمل حاليا في منصب مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة وتترأس المكتب الإقليمي لبلدان أوروبا ورابطة الدول المستقلة لبرنامج تطوير الأمم المتحدة.

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