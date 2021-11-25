مدير يمنع موظفيه من شحن هواتفهم بالشركة معتبراً الأمر «سرقة للكهرباء»

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طالب مدير إحدى الشركات البريطانية موظفيه بعدم شحن هواتفهم الجوالة بمقر الشركة، معتبراً أن هذا الأمر هو بمثابة «سرقة للكهرباء».

ووفقاً لصحيفة «ذا صن» البريطانية، فقد كتب المدير تحذيراً للموظفين قام بتعليقه على باب الشركة، كما تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال فيه: «لا يحق لأي شخص شحن هاتفه الجوال أو أي جهاز كهربائي آخر بهذا المبنى. هذا الأمر يعتبر سرقة للكهرباء وسينتج عنه خصم من الراتب. الهواتف ينبغي أن يتم إغلاقها تماماً أثناء العمل».

وعلق أحد موظفي الشركة على هذا الأمر بقوله: «هذا التحذير ليس غريباً بالنسبة لنا، فهو واحد من سلسلة من التحذيرات السيئة التي فاجئنا بها المدير خلال العام الماضي».

وقال موظف آخر إن المدير اعتاد على تحذيرهم من أشياء «غير منطقية وغير معقولة».

وفي مطلع الشهر الحالي، أثار مدير بإحدى الشركات الأسترالية جدلاً كبيراً بعد أن انتقد موظفيه بسبب أخذهم «للكثير من الإجازات المرضية»، حيث بعث ببريد إلكتروني كتب لهم به: «بعضكم يأخذ إجازات مرضية أكثر من توم هانكس خلال احتضاره في فيلم (فيلادلفيا) عندما أدى دور مريض بالإيدز».

لكن المدير الأسترالي اعتذر لموظفيه بعد ذلك قائلاً إنه «لم يكن في أفضل حالاته حين كتب البريد الإلكتروني».