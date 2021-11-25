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المدعي العام الإسرائيلي: على نتنياهو إعادة 900 ألف دولار إلى رجلي أعمال أمريكيين

25
NOVEMBER
2021
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قال المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت إن رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو يجب أن يعيد 900 ألف دولار إلى رجلي أعمال أمريكيين، قدما له هذا المبلغ كهدايا أثناء توليه منصبه.
 
ووفقا لماندلبليت، يجب على نتنياهو إعادة 300 ألف دولار إلى تركة الراحل، رجل الأعمال ناثان ميليكوفسكي الذي توفي في يوليو، و600 ألف دولار لقطب العقارات سبنسر بارتريتش.
 
وقد تم تقديم رأيه القانوني إلى محكمة العدل العليا كجزء من التماس حول هذه القضية قدمته مجموعات الحكم الرشيد.
 
وفي يوليو، أمرت المحكمة العليا، لجنة تصاريح مراقب الدولة ونتنياهو بتوضيح سبب عدم كون الأموال هدية غير مشروعة، ولماذا لا يجب أن يطلب منه إعادتها بالكامل.
 
وقالت المحكمة إن على الطرفين توضيح سبب عدم إلغاء قرار لجنة التصاريح الذي يطالب نتنياهو بإعادة 30 ألف دولار فقط من إجمالي الأموال من ميليكوفسكي.
 
وقررت اللجنة في عام 2019 أنه لا يتعين على نتنياهو إعادة المبلغ المتبقي على أساس أنه تم استخدامه في الدفاع القانوني عن زوجته سارة نتنياهو.
 
إلا أن ماندلبليت أكد أن "الأموال التي حصل عليها نتنياهو من ميليكوفسكي هي هدية غير مشروعة، ويتعين عليه إعادتها".
 
يذكر أن نتنياهو يتهم بالاحتيال وخيانة الأمانة وقبول رشاوى في ثلاث قضايا منفصلة، تتعلق الأولى بتلقي نتنياهو المزعوم لهدايا بمئات الآلاف من الدولارات من أصدقاء أثرياء.
 
وفي القضية الثانية، يتهم نتنياهو بخلق تغطية إيجابية له في صحيفة إسرائيلية كبرى، مقابل دعمه لمشروع قانون كان من شأنه الإضرار بالخصم الرئيسي للصحيفة.
 
أما القضية الثالثة، الملقبة بالقضية رقم 4000، فتتعلق بتخطيط نتنياهو لمنح امتيازات ضريبية بمئات الملايين من الدولارات لمالك شركة الاتصالات الإسرائيلية العملاقة "بيزك" مقابل الحصول على تغطية إيجابية في موقع الشركة الإخباري "واللا".
روسيا اليوم
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