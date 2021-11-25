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واشنطن تعدل العقوبات على سوريا وتمنح مزيدا من المرونة لبعض المنظمات

25
NOVEMBER
2021
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إجراء تعديلات في قائمة العقوبات المطبقة على سوريا بهدف توسع نطاق التفويض المتعلق بأنشطة منظمات غير حكومية معينة.
 
ونقلت وكالة "رويترز" إشعارا صادرا عن وزارة الخزانة الأمريكية، نشر على موقعها الإلكتروني، اليوم، نوهت من خلاله إلى أن واشنطن "عدلت القواعد المتعلقة بالعقوبات على سوريا، بهدف "توسع نطاق تفويض قائم يخص بعض أنشطة المنظمات غير الحكومية في سوريا".
 
تأتي هذه التعديلات بعد أيام من إعلان القيادة المركزية الأمريكية، أن واشنطن تحتفظ بالحق في الدفاع عن نفسها بشأن الهجوم على قاعدة التنف شرقي سوريا، كما أنها تحتفظ بحق الرد على الهجوم في الزمان والمكان المناسبين.
 
وأضافت بأن الهجوم على قاعدة التنف شرقي سوريا، الذي لم يسفر عن إصابات في صفوف القوات الأمريكية، هو هجوم متعمد تم بطائرات مسيرة، مشيرة إلى أن القيادة تجري تحقيقا في الواقعة، حاليا.
 
وكانت مصادر محلية أكدت لـ "سبوتنيك" أن الطائرة المسيرة استهدفت بـ 4 صواريخ القاعدة الأمريكية اللاشرعية المتواجدة في منطقة (التنف) عند المثلث السوري العراقي الأردني، والمعروفة بمنطقة الـ (55 كم).
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