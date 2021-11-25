أحزاب ألمانية على وشك الاتفاق على حكومة ائتلافية وميركل تودع رفاقها

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أوشك أولاف شولتس وزير المالية الألماني على أن يحل محل المستشارة أنجيلا ميركل في المنصب اليوم الأربعاء بعد أن أعلنت ثلاثة أحزاب أنها جاهزة لإعلان اتفاق على تشكيل حكومة ائتلافية لتتولى حكم أكبر اقتصاد في أوروبا.

وقال الحزب الاشتراكي الديمقراطي، المنتمي ليسار الوسط وهو الحزب الذي ينتمي له شولتس، إن من المقرر عقد مؤتمر صحفي بهذا الشأن في الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي (1400 بتوقيت جرينتش) وذلك بعد جولة أخيرة من المحادثات مع حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، وفقا لـ "رويترز".

وترأست ميركل ما قد يكون اجتماعها الأخير لمجلس الوزراء وودعت زملاءها ورفاقها بعد أن قدم لها شولتس شجرة لتزرعها في حديقتها كهدية وداع وفقا لأحد الحضور في الاجتماع. وميركل هي أطول زعماء الاتحاد الأوروبي بقاء في المنصب.

وبموجب الاتفاق ستكون الحكومة الجديدة أول حكومة ائتلافية من ثلاثة أحزاب تتولى السلطة في ألمانيا منذ خمسينيات القرن الماضي وتنهي سيطرة المحافظين بزعامة ميركل بعد 16 عاما في الحكم. ويعد هذا الائتلاف بذلك بداية عهد جديد في علاقات ألمانيا بأوروبا والعالم.

وتعهد التحالف الثلاثي، المعروف بائتلاف "إشارة المرور" نسبة للون المميز لكل حزب من الأحزاب الثلاثة المشاركة فيه، بتحديث أكبر اقتصاد في أوروبا من خلال تحديث بنيته التحتية والإسراع بتنفيذ إجراءات حماية المناخ.

ويواجه الائتلاف الجديد تحديات فورية وسط أسوأ تفش لـ "كوفيد-19" ومعاناة أوروبا من تبعات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأزمة للمهاجرين على حدود التكتل مع روسيا البيضاء.