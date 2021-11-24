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أميركا.. ارتفاع حصيلة عملية الدهس إلى 6 قتلى بعد وفاة طفل متأثراً بجروحه

24
NOVEMBER
2021
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أعلنت السلطات الأميركية الثلاثاء أنّ طفلاً أصيب بجروح الأحد حين صدم سائق بسيارته حشداً كان يحضر عرضاً ميلادياً في مدينة واكيشا بولاية ويسكونسن، توفي متأثراً بإصابته، لترتفع بذلك حصيلة الواقعة إلى ستة قتلى و62 جريحاً.

وقالت نائبة المدّعي العام سوزان أوبر أثناء مثول داريل بروكس جونيور (39 عاماً) أمام المحكمة إنّ اللائحة الاتّهامية التي وجّهت إلى المتّهم الإثنين والتي تشتمل خصوصاً على خمس تهم بجرم القتل العمد، ستضاف إليها تهمة سادسة مماثلة بعد وفاة الطفل.

وقالت أوبر "أودّ للأسف أن أبلغ المحكمة بأنّنا علمنا بوفاة طفل آخر في هذه القضية"، مشيرة إلى أنّ النيابة العامّة ستوّجه بالتالي تهمة سادسة إلى المتّهم.

وبروكس متّهم بأنّه صدم عمداً، أثناء قيادته سيارته الرباعية الدفع بسرعة كبيرة، جمعاً من الناس كانوا يشاركون في العرض الميلادي السنوي في المدينة أو يتفرّجون عليه. 

وأضافت أوبر "ما من كلمات لوصف المخاطر التي يشكّلها هذا المتّهم على المجتمع، ليس فقط خطر هروبه بل أيضاً خطر ماضيه العنيف"، وطلبت تالياً من المحكمة فرض كفالة مالية قدرها 5 ملايين دولار لقاء حصوله على إطلاق سراح مشروط. 

ولا تزال دوافع المتّهم غير معروفة، لكنّ السلطات استبعدت الإثنين وجود دافع إرهابي وراء فعلته.

 

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