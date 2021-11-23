living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالصورة- مزاد على أثمن مخطوطة لآينشتاين

23
NOVEMBER
2021
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تشهد العاصمة الفرنسية اليوم مزادا علنيا لبيع إحدى مخطوطات ألبرت آينشتاين، وهي عبارة عن وثيقة من أكثر من 50 صفحة، عمل عليها هو ومساعده ميشيل بيسو تمهيدا لصياغة نظرية النسبية العامة.

وقالت صحيفة "لوباريزيان" (leparisien) الفرنسية -في تقرير لها- إن السعر المتوقع لبيع المخطوطة يترواح بين مليونين و3 ملايين يورو.

وأكدت دار "كريستيز" (Christie’s) للمزادات التي تحتضن عملية البيع لفائدة دار أغوتيس -في بيان لها- أن "هذه بلا شك أثمن مخطوطة لآينشتاين تُعرض للبيع".

وتتألف المخطوطة من 54 صفحة كتبها آينشتاين في زيورخ بين عامي 1913 و1914، مع مساعده السويسري ميشيل بيسو.

مسودة نظرية النسبية

ووفقًا لدار كريستيز، فإن الفضل يعود إلى المهندس السويسري في أن "المخطوطة وصلت إلينا بشكل لا يكاد يصدق: ربما لم يكن آينشتاين ليكلف نفسه عناء الاحتفاظ بما بدا له أنها مسودة عمل".

مزاد على أثمن مخطوطة لآينشتاين.. وثيقة أسست للنسبية العامة

وكان آينشتاين قد عمل بعد الانتهاء من نظرية النسبية الخاصة -التي وصل من خلالها إلى معادلته الشهيرة "إي=إم سي²" (E = mc²) عام 1905- على نظرية النسبية العامة التي نُشرت في تشرين الثاني 1915، وغيّرت جذريا طريقة فهمنا للكون.

وثيقة نادرة

في أوائل عام 1913، عالج آينشتاين وبيسو إحدى المشكلات التي واجهها الوسط العلمي لعقود، ويتعلق الأمر بـ"الشذوذ في مدار كوكب عطارد"، وفقا لما جاء في بيان كريستيز.

ويضيف البيان أن المخطوطة احتوت عددا من المعادلات والحسابات التي اكتشف آينشتاين لاحقا أنها كانت خاطئة، لذلك فإنه لم يكن مهتما بها بعد تصحيح المعادلات، لكن بيسو قرر الاحتفاظ بالوثيقة.

وتشير كريستيز إلى أن وثائق آينشتاين العلمية من تلك الفترة، أي قبل عام 1919، نادرة للغاية. وباعتبار أنها إحدى مخطوطتين متبقيتين توثقان تطور نظرية النسبية العامة، فإنها تعتبر وثيقة استثنائية عن عمل آينشتاين، يسمح بالغوص في ذهن أعظم علماء القرن العشرين، بحسب البيان.

وتوجد الوثيقة الأخرى المعروفة باسم "دفتر ملاحظات زيورخ" في أرشيف آينشتاين بالجامعة العبرية في القدس.

وقد توفي آينشتاين عام 1955 عن عمر يناهز 76 عاما، وأصبح رمزا للعبقرية العلمية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout