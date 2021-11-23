“لوك أويل” الروسية تكشف احتياطياً نفطياً ضخماً في الجرف المكسيكي

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أعلنت شركة “لوك أويل” الروسية كشف احتياطي جديد من النفط في مياه المكسيك، يقدر بنحو 250 مليون برميل.

وأشارت الشركة إلى أنه “تم حفر بئر “Yoti West-1 EXP” على بعد 60 كيلومترا من الشاطئ بواسطة منصة نصف غاطسة.

وأضافت أنه بناء على نتائج الحفر، من المقرر إعداد خطة تقييم الحقل، حيث بدأت الشركة الحفر في 12 أغسطس 2021.

وبدأت عمليات عملاق النفط الروسي في المكسيك في يوليو 2015، عندما دخلت الشركة في مشروع تطوير مجمع “أماتيتلان”، وقبل ذلك في يناير 2014 أبرمت الشركة اتفاقية تعاون مع شركة “بيميكس” المكسيكية، التي وضعت الأسس للشركتين للعمل معا في مجال التنقيب عن النفط وإنتاجه.

وفازت “لوك أويل” في مشروع “البلوك 12” في سبتمبر 2017، بعد أن فازت بمناقصة ووقعت اتفاقية مشاركة في الإنتاج مع اللجنة الوطنية المكسيكية للهيدروكربونات.

ويتم تنفيذ المشروع بالاشتراك مع شركة “إيني” الإيطالية بحصة 40% في المشروع، في حين تبلغ حصة المشغل 60%.