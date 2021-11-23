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بالصور.. ترامب ينال أعلى شهادة في رياضة لم يمارسها

23
NOVEMBER
2021
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حصل الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، على الحزام الأسود في رياضة التايكوندو التي لم يمارسها في حياته قط.
 
والحزام الأسود في التايكوندو هو أعلى شهادة في هذه الرياضة القتالية.
 
وأفادت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، الثلاثاء، بأن ترامب تسلم هذه الشهادة الفخرية من رئيس الأكاديمية العالمية لهذه الرياضة، الكوري الجنوبي، لي دونغ سوب.
 
وجرى حفل تسليم الشهادة والحزام في منزل ترامب بمار لاغو بولاية فلوريدا الأميركية.
 
والشهادة التي حصل عليها ترامب تعرف باسم "دان تسعة".
 
وكتبت هذه الأكاديمية على صفحتها بموقع "فيسبوك" نقلا عن ترامب أنه قال لدى استلام الشهادة: "إنه لشرف لي أن أحصل على شهادة دان الفخرية وأعتقد أن التايكوندو فن قتالي رائع للدفاع عن النفس".
 
وأضافت الأكاديمية أن التكريم "لا علاقة له بأي قضايا سياسية أخرى".
 
وتعني هذه الشهادة أن ترامب يحمل الآن نفس المستوى الذي يحمله الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الذي حصل على المستوى دان التاسعة الفخرية عام 2013.
 
وكما ترامب لم يمارس الرئيس بوتن التايكوندو.
 
والمفارقة في الأمر أن الممثل الأميركي الشهير تشاك نوريس يمارس رياضة التايكوندو منذ سنوات طويلة ولم يحصل سوى على الحزام الأسود من المستوى الثامن في هذه الرياضة.
 
ولاقى الأمر انتقادات على شبكات التواصل، خاصة من ممارسي رياضة التايكوندو، فكتب أحدهم إنه بصفتها ممارس لهذه الرياضة وحاصل على الحزام الأسود فيها، فإنه غير سعيد بهذه الأخبار، خاصة أن المرتبة التاسعة كبيرة جدا.
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