تفاصيل مثيرة بشأن "حادثة ويسكنسن".. و5 تهم على الطاولة

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أعلنت الشرطة الأميركية، الاثنين، أنه سيتم توجيه 5 تهم قتل لشخص يشتبه في أنه صدم حشدا بسيارته خلال احتفالات عيد الميلاد في بلدة واكيشا بويسكنسن الأحد.

وكشف رئيس شرطة مدينة واكيشا دانيال تومسون أن المشتبه به يدعى داريل بروكس (39 عاما)، مؤكدا أن الشرطة لم تكن تلاحقه عندما صدم الحشد بسيارته رباعية الدفع الأحد.

وأضاف تومسون: "نحن واثقون من أنه تصرف بمفرده. لا يوجد دليل على أن هذا حادث إرهابي"، مضيفا أن الشرطة تعتقد أن المشتبه به خاض شجارا أسريّا قبيل الحادثة.

ودهست سيارة دفع رباعي مسرعة عشرات الأشخاص، من بينهم أطفال، مما تسبب في بث الفوضى وسقوط 5 قتلى على الأقل وإصابة نحو 40 آخرين.

وذكرت شبكة "سي.إن.إن" نقلا عن مصادر إنفاذ القانون أن المشتبه به كان يفر من حادث آخر فيما يبدو عندما اندفعت السيارة في الطريق الذي يسلكه المشاركون في العرض.

وأبلغت المصادر بأن السلطات لم تجد ما يشير إلى صلة بين الحادث والإرهاب على الرغم من أن التحقيق ما زال في مراحله الأولى.

وأظهر مقطع مصور نُشر على الإنترنت سيارة دفع رباعي حمراء تسير بسرعة بجانب العرض ثم تقتحمه لتدهس أكثر من 12 شخصا فيما يبدو قبل أن تهرول أعداد من المارة لتقديم المساعدة.

وقال تومسون إن رجل شرطة أطلق النار على السيارة في محاولة لمنعها من دهس المشاركين في العرض.

وفي مقطع مصور آخر نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر الشرطة على ما يبدو وهي تطلق النار على السيارة عندما ارتطمت بحواجز في الشارع.

وأضاف تومسون أن الشرطة لا تعتقد بأن أعيرة نارية أُطلقت من السيارة خلافا لما أوردته تقارير سابقة.