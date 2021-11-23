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البيت الأبيض يقول إن بايدن ينوي الترشح لإعادة انتخابه عام 2024

23
NOVEMBER
2021
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أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأميركي جو بايدن يعتزم الترشح لولاية ثانية في عام 2024.

وقالت بساكي خلال مؤتمر صحفي على متن طائرة الرئاسة، ردا على سؤال عما إذا كان بايدن سيرشح نفسه لإعادة انتخابه في عام 2024: "إن هذه نيته".

عانى بايدن (79 عاما) من معدلات تأييد منخفضة في الأشهر الأخيرة جراء بعض القرارات، مما دفع بعض الديمقراطيين إلى التساؤل عما إذا كان قد لا يسعى إلى فترة ولاية أخرى مدتها أربع سنوات.

وكانت تقارير أميركية كشفت يوم السبت أن بايدن، أخبر حلفاءه أنه يعتزم الترشح لإعادة انتخابه في ‏انتخابات عام 2024، رغم المخاوف من عمره وانخفاض معدل تأييده.‏

وأكد أحد المتبرعين للحزب الديمقراطي الأميركي، باري غودمان، في تصريحات لصحيفة "واشنطن بوست" أنه يأمل أن يترشح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في انتخابات 2024، وذلك لأن "أي ديمقراطي قادر على هزيمته".

وتابع غودمان الذي خدم في اللجنة المالية لجو بايدن لحملته لعام 2020: "في نهاية المطاف، لن يقوم الناس باختيار الطاغية في السلطة مرة أخرى".

وتبلغ نسبة التأييد لبايدن 42.5 في المئة، ونسبة تصنيفه المعارض 51.8 في المائة، وفقا لمتوسط استطلاعات الرأي الذي أجراه موقع "فايف ثيرتي إيت".

وأتم جو بايدن عامه الـ 79 عاما، السبت، وأكد طبيبه في أعقاب فحص طبي روتيني خضع له، يوم الجمعة، أنه "يتمتع بصحة جيدة ونشط" و"لائق لتنفيذ مهام الرئاسة بنجاح".

ولم يعلن دونالد ترامب (75 عاما) رسميا، حتى الآن، عن خوضه سباق الترشح للرئاسة في عام 2024، رغم تلميحه إلى ذلك في أكثر من مناسبة.

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