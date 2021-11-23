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بلينكن يبحث مع بوريطة ملف الصحراء الغربية ومهمة دي ميستورا الجديدة

23
NOVEMBER
2021
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التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الاثنين في واشنطن نظيره المغربي ناصر بوريطة، وبحثا سبل تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين.

وبحث الطرفان عدة ملفات على رأسها التطبيع والصحراء الغربية خاصة بعد تعيين ستيفان دي ميستورا كمبعوث أممي جديد للصحراء الغربية.

وقال بلينكن عقب الاستقبال إن "الزيارة في الوقت المناسب، لأن لدينا الآن موفدا جديدا للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستيفان دي ميستورا، وأتطلع للحديث مع الوزير بوريطة عن عمله وجهوده هناك".

وفي بيان نشرته الخارجية الأمريكية على موقعها الرسمي "إنه لمن دواعي سروري أن يكون صديقي ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب هنا في وزارة الخارجية.. لقد أتيحت لنا الفرصة للتحدث ورؤية بعضنا البعض في عدد من المناسبات منذ يناير.. لكن من الجيد بشكل خاص وجوده هنا في الوزارة لأن لدينا شراكة طويلة الأمد مع المغرب، شراكة نريد تقويتها وتعميقها".

وصرح بلينكن "سنحظى بفرصة اليوم للتحدث عن عدد من القضايا في المنطقة.. ستكون لدينا فرصة للحديث عن التطبيع المهم للغاية للعلاقات بين المغرب وإسرائيل والعمل الجاري هناك".

من جهته صرح بوريطة بأن الرباط وواشنطن لديهم شراكة طويلة الأمد وحان الوقت لدعمها أكثر وإثراء الحوار الاستراتيجي، والتعاون العسكري، وكيفية الدفاع عن مصالح البلدين، بالإضافة إلى العديد من الملفات الأخرى.

وأفاد الدبلوماسي المغربي بأنه "يعتقد أن التحديات التي يواجهونها، والتحديات العالمية كتغير المناخ والتطرف، بالإضافة إلى الملف الليبي ووبعض المناطق في إفريقيا تعطي أهمية أكبر لهذه العلاقة".

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