في بلغاريا.. 9 أشخاص قضوا بحريق في دار لرعاية المسنين

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أعلنت وزارة الداخلية البلغارية أن 9 أشخاص قتلوا بحريق في دار لرعاية المسنين بقرية روياك شرق بلغاريا، وأن بعضهم قضوا اختناقًا بالدخان الناجم عن الحريق. وقال تيهومير توتيف مدير الإدارة المحلية للسلامة من الحرائق، إن الحريق الذي اندلع من السطح الخشبي للدار تم إخماده وإجلاء النزلاء منه والتي يعيش فيه 58 مسنًا.

وأضاف توتيف "عندما وصلت عربات الإطفاء الست إلى الدار، كان السطح قد أتلفته ألسنة اللهب والدخان الأسود الكثيف، فسارع رجال الإطفاء لاجلاء النزلاء، لكن لسوء الحظ فقد تسعة حياتهم".