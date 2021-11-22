نقاط شحن السيارات الكهربائية إلزامية في المنشآت الجديدة في بريطانيا بدءا من 2022

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أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاثنين أن تركيب نقاط شحن للمركبات الكهربائية سيكون إلزاميا في المملكة المتحدة في أعمال البناء الجديدة كجزء من "أعمال تجديد كبرى" تنطلق عام 2022.

وتأمل الحكومة في إقامة 145 ألف نقطة شحن جديدة كل عام بفضل التشريعات الجديدة، بعدما حددت المملكة المتحدة عام 2030 موعدا لحظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالبنزين والديزل في البلاد.

وقد أدلى جونسون بمواقف الاثنين أمام رؤساء شركات بريطانية خلال المؤتمر السنوي لمنظمة "سي بي اي" لرؤساء الشركات، أشار فيها إلى أن "الجائحة" و"مشكلات شبكات التموين" و"أسعار الطاقة" و"النقص" في اليد العاملة لا تزال ترخي بثقلها على الاقتصاد البريطاني.

ويسري الالتزام بإقامة نقاط شحن للسيارات الكهربائية في بريطانيا "اعتبارا من العام المقبل" على تشييد "منازل ومباني جديدة مثل محلات السوبرماركت أو أماكن العمل"، وكذلك المباني التي تخضع لـ"أعمال تجديد كبرى"، على ما أوضح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء البريطاني في بيان.

وتقول الحكومة إنها دعمت حتى الآن بناء "أكثر من 250 ألف" نقطة شحن في المنازل وأماكن العمل.

وبعد أكثر من أسبوع بقليل من انتهاء مؤتمر الأطراف السادس والعشرين للمناخ (كوب26) في مدينة غلاسكو الاسكتلندية، والتي أقر بوجود "خيبة أمل" من نتائجها، أعلن جونسون الاثنين عن برنامج قروض لمساعدة القطاعين العام والخاص على العمل معا نحو الحياد الكربوني، بما يشمل برنامج قروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو مشاريع متعلقة بالطاقات المتجددة.