فرنسا: ننتظر مساعدة بوتين لحل أزمة الهجرة على حدود الاتحاد الأوروبي

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قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إن بلاده تأمل بأن تؤثر روسيا على السلطات البيلاروسية من أجل حل أزمة الهجرة على حدود الاتحاد الأوروبي.

وأضاف الوزير، في حديث تلفزيوني: "لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، علاقة وثيقة للغاية مع الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو، لذلك يجب أن تكون لديه الوسائل للتصرف وممارسة الضغط، سواء كان ذلك دبلوماسيا أو غير ذلك. نتوقع أن بوتين يستطيع القيام بذلك".

وأشار الوزير الفرنسي إلى أن، رئيس بلاده إيمانويل ماكرون أثار هذا الموضوع خلال محادثة هاتفية استمرت ساعتين جرت قبل أيام.

في 16 نوفمبر، أصدر قصر الإليزيه بيانا عقب محادثة هاتفية بين الرئيسين بوتين وماكرون، ذكر فيه أن الرئيسين اتفقا على التعاون لتهدئة الأزمة على الحدود البيلاروسية البولندية.