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آلاف الدولارات تسقط من شاحنة!

20
NOVEMBER
2021
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سقط ورق نقدي من عربة مصفحة لنقل النقود على طريق سريع في سان دييغو، في الولايات المتحدة الأمريكية، وتم القبض على شخصين بسبب الحادثة، حسب قناة “Fox 5” التلفزيونية.

 

ووقع الحادث في كارلسباد شمالي طريق كانون صباح الجمعة. توقف السائقون الذين أرادوا جمع الأموال على الطريق السريع وعلى جانب الطريق، ونتيجة لذلك أصيبت حركة المرور بالشلل.

 

وحاول سائق سيارة نقل النقود جمع الأموال بنفسه، لكنه بدأ في النهاية في تسجيل الأشخاص الذين يأخذون النقود. وناشدت السلطات سكان الولاية: “إذا وجدت المال على الطريق السريع، فهذه ليست أموالك”.

 

والمال للمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع والبنك. وقال مسؤولو إنفاذ القانون إنه يجب إعادة الأموال. حتى الآن، تم القبض على رجل وامرأة. أدلة الشرطة هي مقاطع فيديو لأشخاص يجمعون الأموال تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب أحد شهود العيان، فإن آلاف الدولارات كانت تتطاير حول سيارته.

 

وحاول ضباط دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا منع السائقين من التوقف على الطريق السريع وجمعوا النقود في أكياس بلاستيكية. وشارك مكتب التحقيقات الفيدرالي في التحقيق في أسباب الحادث.

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