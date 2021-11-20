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نائبة بايدن ظلت في منصب الرئيس لمدة ساعة و25 دقيقة فقط

20
NOVEMBER
2021
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ظلت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في منصبه لمدة ساعة و25 دقيقة فقط، ‏أثناء خضوعه لفحص طبي روتيني.‏
 
وقال المكتب الصحفي للبيت الأبيض إن الرسائل الرسمية إلى الكونغرس لإعلان النقل المؤقت للسلطة أرسلت في الساعة 15:10 بتوقيت غرينتش، وتابع أن بايدن استأنف مهامه الساعة 16:35 غرينتش.
 
وقالت السكرتيرة الصحفية جين بساكي: "كان هذا اليوم فصلا آخر في ذلك التاريخ بالنسبة للعديد من النساء والفتيات في جميع أنحاء البلاد"، في إشارة منها إلى دور كامالا هاريس الرائد.
وجو بايدن الذي يعتبر أكبر شخص سنا يتولى منصب رئيس أمريكا، فقد تم فحصه طبيا داخل مركز والتر ريد الطبي، عشية عيد ميلاده الـ79.
 
ولأن بايدن كان يخضع للتخدير أثناء تنظير القولون، فقد اضطر إلى تسليم السلطة بموجب الدستور، ووضع كامالا هاريس (57 عاما) في منصبه بصورة مؤقتة.
 
ويأتي تعيين بايدن لنائبته في منصبه بصورة مؤقتة بعد ظهور تقارير تشير إلى شعورها بتهميش دورها، وأنها "مقيدة لما يمكن أن تفعله من الناحية السياسية".
 
وبعد خروجه من المستشفى، أكد بايدن أن فحوصاته الطبية "رائعة"، بحسب تعبيره، وغادر إلى البيت الأبيض بمروحية، وشهد على حفل إعفاء ديوك رومي من الذبح في عيد الشكر.
 
ومن المؤكد أن أي تفاصيل عن صحة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستخضع للمراقبة عن كثب، بالنظر إلى التكهنات بشأن ما إذا كان سيظل متمسكا بنيته المعلنة للحصول على فترة ولاية ثانية في عام 2024.
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