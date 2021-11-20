في تقرير مفصل.. طبيب البيت الأبيض يكشف عن صحة بايدن

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أعلن طبيب البيت الأبيض في تقرير صحي مفصّل، نُشر الجمعة، أن الرئيس الأميركي جو بايدن بـ"صحة جيدة" و"يتمتع بالقدرة" على أداء وظيفته رئيسا للولايات المتحدة، وذلك بعد خضوع الأخير لفحص طبي روتيني.

وأشار الطبيب كيفن أوكونر إلى أن الرئيس الأميركي، الذي سيبلغ التاسعة والسبعين من العمر، يتناول ثلاثة عقاقير بناء على وصفة طبية وعقارين آخرين من دون وصفة.

وكتب أن "الرئيس لا يزال رجلا بصحة جيدة وقويا"، مؤكدا أنه "يتمتع بالقدرة على أن يُمارس بنجاح مهمات الرئاسة".

وقال أوكونر إن فحص القولون بالمنظار "وجد سليلة بدا أنها حميدة وأمكن إزالتها بسهولة".

وأضاف: "من المتوقع الانتهاء من التقييم النسيجي مطلع الأسبوع المقبل... لم يصب الرئيس بسرطان القولون قط".

وخرج الرئيس الأميركي الجمعة من المستشفى، حيث خضع لفحص طبي أكد لصحافيين أن نتيجته "جيدة جدا".

وصرح بايدن لصحافيين مغادرا مستشفى وولتر ريد المجاور لواشنطن قرابة الساعة 14:05 (19:05 ت غ) بأن "نتيجة فحصي الطبي جيدة جدا".

وأعلن البيت الأبيض أن بايدن استأنف مهماته الرئاسية قرابة الساعة 16:35 ت غ الجمعة، بعدما سلمها لفترة قصيرة لنائبة الرئيس كامالا هاريس، بسبب خضوعه لجراحة تتطلب تخديرا.

وكتبت الناطقة باسم الرئاسة الأميركية جين ساكي عبر تويتر أن الرئيس الأميركي الذي خضع لتنظير "روتيني" للأمعاء تحدث إلى هاريس ومدير مكتبه "قرابة الساعة 11:35 هذا الصباح. وكان في حال جيدة وقد استأنف مهماته في تلك اللحظة".

في السياق نفسه، أفاد البيت الأبيض أن بايدن نقل صلاحياته إلى نائبته هاريس لساعة و25 دقيقة الجمعة.

وقالت الرئاسة الأميركية إن رسالتي الرئيس إلى مجلس الشيوخ ورئيسة مجلس النواب اللتين تعلنان انتقال السلطة جاءت وفق الشروط التي ينص عليها الدستور، وقد تم ارسالهما في الساعة 10:10 بتوقيت واشنطن (15:10 ت غ)، وتسلم بايدن صلاحياته مجددا في الساعة 11:35 بالتوقيت المحلي (16:35 ت غ).