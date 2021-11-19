كورونا يغلق أسواق الميلاد في ميونخ

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قررت ولاية بافاريا الألمانية تشديد إجراءاتها الخاصة بمكافحة وباء كورونا، بسبب خروج جائحة كورونا عن السيطرة.

وأعلن رئيس حكومة الولاية ماركوس زودر، الجمعة عقب مشاورات مع الائتلاف الحاكم المحلي في ميونخ، أنه سيتمّ إغلاق النوادي وصالات الرقص والحانات خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.

وأضاف زودر أنه سيقع أيضا إلغاء إقامة أسواق الميلاد هذا العام.

وسيُسمح بإقامة الفعاليات الثقافية والرياضية بنسبة حضور لا تزيد عن 25 في المئة، وستقتصر على المطعمين والمتعافين من كورونا. وأوضح عمدة ميونخ ديتر رايتر في وقت سابق، أنه في موقع سوق الميلاد المنظم في الساحة المركزية في ميونخ (مارينبلاتز) من المستحيل تحديد عدد الضيوف والتأكد من الامتثال للقواعد الصحية.

ولفت إلى أن السلطات المحلية اضطرت إلى إلغاء سوق الميلاد، مؤكدا أن إدارة المدينة تدرس دفع تعويضات لمنظمي الحدث، الذين سيتكبّدون خسائر مالية جسيمة