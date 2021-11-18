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توقعات بيل غيتس عن نهاية جائحة فيروس كورونا

18
NOVEMBER
2021
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قال مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس، إن عدد الوفيات بسبب كوفيد وكذلك معدلات الإصابات الإجمالية بفيروس كورونا، يمكن أن تصل إلى متوسط الإنفلونزا الموسمية بحلول منتصف العام المقبل.
 
 وشدد غيتس خلال ذلك، على أن تحقيق هذا الأمر مشروط بعدم ظهور سلالات جديدة أكثر خطورة.
 
وأضاف الملياردير، في حديث له اليوم في "المنتدى الاقتصادي الجديد" في سنغافورة والجاري بشكل هجين بتنظيم وإشراف رجل الأعمال مايكل بلومبرغ، أنه وعلى خلفية تطور المناعة الطبيعية، وتصاعد عمليات التطعيم بلقاحات ضد هذا الفيروس، وظهور أدوية جديدة، "يجب أن ينخفض معدل الوفيات وانتشار المرض بشكل حاد".
 
وتوقع أنه "في ظل عدم ظهور سلالات جديدة بحلول منتصف العام المقبل، قد تصل هذه الأرقام إلى حدود الأرقام الموسمية للإنفلونزا".
 
ودعا غيتس "المجتمع الدولي، للعمل بنشاط للقضاء على الإنفلونزا للحد من خطر ظهور الأوبئة الجديدة".
 
وأعرب عن أمله، في أن "يتمكن العالم من حل مشكلة  توفير اللقاحات ضد فيروس كورونا، في العام المقبل".
روسيا اليوم
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