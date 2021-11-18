living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تزايد الشكوك بشأن صحة بايدن العقلية

18
NOVEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أظهر استطلاع للرأي أن الناخبين لديهم شكوك متزايدة بشأن الصحة واللياقة العقلية للرئيس الأمريكي جو بايدن.
 
وأشار موقع "بوليتيكو" الذي شارك في إجراء الاستطلاع مع "مورنينغ كونسلت" إلى أن بايدن هو أكبر رئيس أدى اليمن الدستورية في البيت الأبيض.
 
وكشفت نتائج الاستطلاع أن 40% من الناخبين الذين شملهم الاستطلاع وافقوا على أن بايدن يتمتع بصحة جيدة، بينما رفض 50% ذلك.
 
وتمثل الفجوة البالغة 10% تحولا بالغا بمقدار 29 نقطة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2020، حينما أظهر استطلاع للرأي أن الناخبين يعتقدون أن بايدن يتمتع بصحة جيدة بفارق 19 نقطة.
 
وعند سؤالهم عما إذا كان الرئيس الأمريكي لائقا من الناحية العقلية، أجاب 46% بنعم، بنما أجاب 48% بلا.
 
ولكن هذا الفارق السلبي البالغ 2% يمثل تناقضا صارخا مع أرقام بايدن في أكتوبر الماضي عندما اعتقد الناخبون أنه لائق عقليا بفارق 21%.
 
يذكر أن أسئلة الاستطلاع هي جزء من مجموعة طويلة من السمات التي طُلب من الناخبين تقييم بايدن حولها، وهي نفس الأسئلة التي استخدمت خلال رئاسة دونالد ترامب.
 
يأتي الاستطلاع الجديد وسط تساؤلات مستمرة حول ما إذا كان بايدن الذي سيبلغ 79 سنة يوم السبت سيرشح نفسه لإعادة انتخابه في غضون ثلاث سنوات.
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout