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بالأرقام.. كم تبلغ ثروة رونالدو؟

18
NOVEMBER
2021
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كشف تقرير لصحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية، قيمة الأرباح التي حصدها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من مسيرته الكروية.

وقالت الصحيفة الإسبانية، إن رونالدو تخطى حاجز المليار دولار في أرباحه المهنية بالعام 2020، وبأن قيمة ثروته الصافية من أكتوبر 2021 وصلت لـ500 مليون دولار.

وحقق "الدون" ثروته منذ بداية مشواره في ملاعب الكرة مع سبورتينغ لشبونة وهو في عمر السابعة عشر، ومرورا بأندية مثل ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد.

ووقع رونالدو البالغ من العمر 36 عاما عقدا مع مانشستر يونايتد يتقاضى بموجبه 643 ألف دولار تقريبا، كما ساهم فوزه بالكرة الذهبية وإنجازاته الكورية في جنيه أرباحا كبيرة من الترويج للعديد من العلامات التجارية.

366 مليون متابع على إنستغرام و95.4 مليون على تويتر

لا شك بأن متابعة الملايين لرونالدو على مواقع التواصل الاجتماعي قد جعله هدفا بالنسبة للمعلنين.

وتعاون لاعب مانشستر يونايتد مع عدد كبير من العلامات التجارية، والتي عززت أرباحه السنوية بمبلغ إضافي قدره 45 مليون دولار.

رجل أعمال

بعيدا عن عقود الرعاية الإعلانية، كان لرونالدو تجارب خاصة بعالم الأعمال لتوليد المزيد من التدفق النقدي.

وأسس لاعب يوفنتوس السابق إمبراطورية فندقية تديرها مجموعة Pestana CR7.

وفي عام 2019، وسع رونالدو نطاق أعماله بافتتاح عيادة لزراعة الشعر في ماربيا الإسبانية، ومن ثم التوسع في العديد من المدن الأخرى في كل من البرتغال وإسبانيا، الأمر الذي جعله يحقق 114 مليون دولار سنويا.

 

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