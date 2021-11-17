هجوم الكونغرس.. الحكم بسجن "ذي القرنين" 41 شهرا

A + A -

قضت محكمة في واشنطن بالسجن 41 شهرا على ناشط مؤيد للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لمشاركته في الهجوم على مقر الكونغرس الأميركي في السادس من يناير الماضي.

وكان الادعاء طلب في سبتمبر الحكم بالسجن على جايكوب شانسلي (34 عاما) 51 شهرا أي أكثر من أربع سنوات.

وفي مطلع سبتمبر، أقر المتهم أمام محكمة فدرالية في واشنطن بأنه مذنب بتهمتي التعدّي غير القانوني على ممتلكات الغير وممارسة سلوك عنيف.

وكان شانسلي قد تحوّل إلى أحد رموز هذا الهجوم الذي زرع الفوضى في مقر الكونغرس مع اعتماره خوذة مع قرني بيسون أميركي.

وقال القاضي رويس لامبيرث "ما قمتم به رهيب".

وشارك شانسلي المؤمن بنظريات المؤامرة وهو عاري الصدر ويحمل سهما في اقتحام الكابيتول ودخل إلى قاعة مجلس الشيوخ وجلس على الكرسي المخصص لنائب الرئيس مايك بنس وترك ملاحظة بخط اليد جاء فيها "إنها مسألة وقت، العدالة آتية لا محالة".

واعتقل الرجل وهو من فينيكس في ولاية أريزونا بعد أيام قليلة على الهجوم، وهو موقوف منذ عشرة أشهر.