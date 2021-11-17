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10 قتلى وعشرات الجرحى في “مليونية 17 نوفمبر” في السودان

17
NOVEMBER
2021
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أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن مقتل 10 متظاهرين خلال الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الخرطوم يوم الأربعاءـ، احتجاجا على قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بحل مجلسي الوزراء والسيادة وإعلان الطوارئ.

 

وقالت اللجنة الطبية إن قوات الأمن تستخدم الرصاص الحي بكثافة في مناطق متفرقة في العاصمة الخرطوم، ما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات بعضها حالات حرجة، و10 قتلى في صفوف المحتجين.

 

وأفاد مراسل “سكاي نيوز عربية” بأن خدمة الهاتف المحمول داخل السودان انقطعت بالتزامن مع انطلاق تظاهرات 17 نوفمبر.

وبحلول بعد الظهر كان آلاف قد خرجوا في مسيرات متناثرة في الخرطوم. وبدأت قوات الأمن في عدة أماكن في إطلاق الغاز المسيل لتفريق المتظاهرين.

 

ونشرت صور الاحتجاجات في عدة مدن وبلدات منها بورتسودان وكسلا ودنقلا والجنينة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت رويترز عن شهود عيان إن قوات الأمن انتشرت بكثافة في الشوارع الرئيسية ومفارق الطرق، واستخدمت الغاز المسيل للدموع لإبقاء المحتجين بعيدا عن نقاط التجمع، وأغلقت الجسور العابرة للنيل والتي تربط العاصمة الخرطوم بمدينتي الخرطوم بحري وأم درمان.

 

السودان.. مجلس السيادة الجديد يعقد أول اجتماع له

السودان.. مجلس السيادة الجديد يعقد أول اجتماع له

ويوم الثلاثاء، نفذت سلطات الأمن حملة اعتقالات واسعة شملت العشرات من النشطاء والفاعلين في تحالف قوى الحرية والتغيير من بينهم نور الدين صلاح الدين عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر السوداني.

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