إعتقال أحد كبار رجال الدين في إندونيسيا لصلته بالجماعة الإسلامية

A + A -

أفادت إندونيسيا اليوم بأن شرطة مكافحة الإرهاب ألقت القبض على عضو في أرفع مجلس إسلامي في البلاد بتهمة جمع الأموال للجماعة الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي يُنحى عليها باللائمة في تفجيرات بالي سنة 2002.

وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية، رشدي هارتونو، إن المداهمة جرت قرب جاكرتا أمس الثلاثاء، وتم خلالها اعتقال أحمد زين النجاح، عضو مجلس العلماء الإندونيسي، مع اثنين من مساعديه.



وأضاف رشدي في مؤتمر صحفي إن أحمد أسس منظمة خيرية للحصول على تمويل "للأنشطة التعليمية والاجتماعية... ويتم استخدام بعض الأموال... للجماعة الإسلامية".



وأشار إلى أن المنظمة تعمل في مدن بجزيرتي سومطرة وجاوة، بما في ذلك جاكرتا.