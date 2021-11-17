اتفاق سوري إماراتي لتنشيط التبادل التجاري

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وقع "مجلس الأعمال السوري الإماراتي" و"غرفة تجارة وصناعة أم القيوين" الإماراتية اتفاقا لتنشيط التعاون ودعم التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

وتنص الاتفاقية، التي وُقعت على هامش المشاركة السورية في معرض "إكسبو دبي 2020"، على تطوير التعاون التجاري والصناعي والزراعي والعمراني بين الطرفين لتطوير ريادة الأعمال مع التركيز على التنمية المستدامة والتطوير العقاري والطاقة المتجددة.

ووقع الاتفاقية رئيس مجلس الأعمال السوري الإماراتي محمد غزوان المصري، وعن الجانب الإماراتي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أم القيوين خلفان أحمد مسفر، وذلك في الجناح السوري في المعرض.