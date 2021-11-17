مسؤولون إسرائيليون ينتقدون بينيت لرفضه استقبال المبعوث الأمريكي لإيران

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انتقد مسؤولون في وزارتي الخارجية والدفاع في إسرائيل، رئيس الوزراء نفتالي بينيت، لرفضه استقبال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي، معتبرين أن "هذه المعاملة كانت خاطئة".