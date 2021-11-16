إيران: ننتظر جدية من السعودية

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أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن المحادثات التي أجرتها الجمهورية الإسلامية مع السعودية لم تشهد أي تطورات جديدة، مشيرا إلى أن بلاده تتنظر "جدية" من المملكة في هذا الحوار.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أحمد خطيب زاده، في تصريح صحفي أدلى به أمس الاثنين ردا على سؤال حول تعليقات وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، بشأن المحادثات: "لم يحدث تطور جديد في هذا الشأن ونحن ننتظر أن نرى الجدية من الجانب الآخر".

وتابع خطيب زاده: "تم سابقا بحث قضايا خلافية ثنائية وإقليمية، ولم يتم طرح أي مواضيع جديدة في الأجندة".