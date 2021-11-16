روسيا: تمكنا من حماية المشاريع الإنسانية في سوريا من عقوبات "قانون قيصر"

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أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، أن موسكو تمكنت من حماية المشاريع الإنسانية في سوريا من العقوبات الأميركية المفروضة في إطار "قانون قيصر".

وقال لافرينتييف، في تصريح صحفي أدلى به الأربعاء: "تمكننا عمليا من جعل كل المشاريع الإنسانية في سوريا غير مستهدفة بموجب قرار لوزارة الخزانة الأميركية، بإجراءات ما يسمى بقانون قيصر. إنها بداية جيدة".

وفرضت الولايات المتحدة منذ العام 2004 سلسلة من العقوبات على سوريا وسلطات البلاد وكثفت استخدام هذه الآلية خاصة بعد اندلاع الأزمة في البلاد عام 2011.

وبدأت الولايات المتحدة في 17 حزيران 2020 بتطبيق "قانون قيصر" الذي تم بموجبه فرض عقوبات على 39 شخصية وكيانا على صلة بالسلطات السورية.

وفي 7 أيار وقع الرئيس الأميركي الحالي، جو بايدن، على أمر بتمديد عقوبات الولايات المتحدة ضد سوريا لعام واحد.