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إسرائيل تدعو لزيادة الدعم المالي للسلطة الفلسطينية خوفا من تدهور الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية

16
NOVEMBER
2021
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طلبت تل أبيب من واشنطن الضغط على الدول العربية والأوروبية لزيادة المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعيشها وخوفا من تدهور أمني بالضفة الغربية المحتلة.

ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عن مصادر مطلعة قولها إن "وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس مارس ضغوطا بهدف حشد المجتمع الدولي للانضمام إلى جهود إسرائيل لتقوية السلطة الفلسطينية خوفا من انهيارها، وفي محاولة لمنع حدوث تدهور أمني في الضفة لاحقا".

وقالت الصحيفة إن "زوهر بلوت، رئيس الشعبة السياسية والأمنية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، عمل بنفسه لدى الإدارة الأمريكية للضغط على الدول المانحة لاستئناف ضخ الأموال للسلطة الفلسطينية من أجل دعم مشاريع اقتصادية عدة".

ويأتي ذلك في وقت تجتمع فيه الدول المانحة في أوسلو الأربعاء المقبل، للنظر في الدعم المادي للسلطة الفلسطينية.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه أكد في وقت سابق هذا الشهر أن الوضع المالي لفلسطين هو الأصعب منذ أعوام.

 

 

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