عبد اللهيان: مستعدون للتوصل إلى اتفاق نووي جيد

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قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الإثنين، إن بلاده مستعدة للتوصل إلى اتفاق نووي جيد، مشيرا إلى أن "هذا يتطلب عودة أطراف التفاوض إلى التزاماتها بصورة كاملة".