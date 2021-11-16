الأمم المتحدة تضخ 40 مليون دولار كتمويل طارئ لإثيوبيا

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أعلنت الأمم المتحدة اليوم الاثنين، أنها ستقدم 40 مليون دولار في صورة تمويل طارئ للأقاليم الإثيوبية الشمالية التي مزقها الصراع، والأقاليم الجنوبية التي تضررت من الجفاف.