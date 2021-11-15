تركيا: لن نتوقف عن استكشاف الغاز في شرق البحر المتوسط

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قال فؤاد أقطاي نائب الرئيس التركي، إن بلاده "لا تخشى أحدا" ولن تتوانى عن مواصلة التنقيب عن النفط والغاز في المياه المتنازع عليها، والتي كانت مصدر توتر بين تركيا وقبرص.