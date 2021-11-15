الرئيس السوري يلغي منصب مفتي الجمهورية

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ألغى الرئيس السوري بشار الأسد، بموجب مرسوم أصدره الإثنين، منصب مفتي الجمهورية، من دون أن تتضح أسباب القرار وخلفياته، معززا في الوقت نفسه صلاحيات مجلس فقهي ضمن وزارة الأوقاف، على ما أوردت "وكالة الصحافة الفرنسية".

وأصدر الأسد مرسوما تشريعيا رقمه 28، نص على إلغاء المادة رقم 35 من القانون الناظم لعمل وزارة الأوقاف والتي يسمى بموجبها المفتي العام للجمهورية.

كما وعزز المرسوم الجديد صلاحيات المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف، الذي يترأسه الوزير وكان المفتي عضوا فيه.

وكلف المرسوم المجلس بمهام كان المفتي منوطا بها وهي "تحديد مواعيد بدايات ونهايات الأشهر القمرية والتماس الأهلة وإثباتها وإعلان ما يترتب على ذلك من أحكام فقهية متصلة بالعبادات والشعائر الدينية الإسلامية"،

كما و"إصدار الفتاوى .. ووضع الأسس والمعايير والآليات اللازمة لتنظيمها وضبطها".

ولم تتضح أسباب إلغاء منصب مفتي الجمهورية الذي كان أحمد بدر الدين حسون يشغله منذ العام 2004، وهو يعرف بمواقفه المؤيدة للرئيس السوري.