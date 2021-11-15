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الأسد يصدر مرسوما بتعديلات تطال "المجلس العلمي الفقهي" في وزارة الأوقاف

15
NOVEMBER
2021
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أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما يقضي بتعديلات طالت دور "المجلس العلمي الفقهي" التابع لوزارة الأوقاف، ووسعت صلاحياته.

ويقضي المرسوم رقم 28 لعام 2021 بتعديلات أبرزها تعديل مادة تتعلق بتشكيل المجلس الذي كان يتضمن عضوية مفتي الجمهورية ضمن تشكيلة المجلس، وحسب التعديل الجديد فإن مفتي الجمهورية لم يعد عضوا في المجلس.

وفيما يأتي نص المرسوم حسب ما نشرته وكالة "سانا".

   المرسوم رقم 28

المادة 1 تعدل الفقرة أ من المادة 5 من القانون رقم 31 لعام 2018 لتصبح على النحو الآتي..

أ- يشكل في الوزارة مجلس يسمى المجلس العلمي الفقهي على النحو الآتي..

الوزير.. رئيساً.

معاونا الوزير.. عضوين.

رئيس اتحاد علماء بلاد الشام.. عضواً.

القاضي الشرعي الأول بدمشق.. عضواً.

ثلاثون عالماً من كبار العلماء في سورية ممثلين عن المذاهب كافة.. أعضاء.

ممثل عن الأئمة الشباب.. عضواً.

 

خمس من عالمات القرآن الكريم.. أعضاء.


ممثل عن جامعة بلاد الشام للعلوم الشرعية.. عضواً


ممثلان اثنان عن كليات الشريعة في الجامعات الحكومية.. عضوين.

المادة 2- تضاف إلى مهام المجلس العلمي الفقهي الواردة في المادة 7 من القانون رقم /31/ لعام 2018 المهام الآتية..

ز/ تحديد مواعيد بدايات ونهايات الأشهر القمرية والتماس الأهلة وإثباتها وإعلان ما يترتب على ذلك من أحكام فقهية متصلة بالعبادات والشعائر الدينية الإسلامية.


ح/ إصدار الفتاوى المسندة بالأدلة الفقهية الإسلامية المعتمدة على الفقه الإسلامي بمذاهبه كافة.. ووضع الأسس والمعايير والآليات اللازمة لتنظيمها وضبطها.


المادة 3/ تلغى الفقرة /ه/ من المادة /3/ من القانون رقم /31/ لعام /2018/ ويلغى الفصل التاسع من الباب الثالث المتضمن المادة /35/ من القانون المذكور.


المادة 4/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 10/4/1443 هجري الموافق ل 15/11/2021 ميلادي.

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