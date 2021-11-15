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رغد صدام حسين توجه رسالة إلى سيف الإسلام القذافي بعد ترشحه لرئاسة ليبيا

15
NOVEMBER
2021
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وجهت رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين رسالة إلى سيف الإسلام نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي بعد ترشحه للانتخابات الرئاسية في بلده، أكدت خلالها أنها بانتظار دوره في المرحلة القادمة.

وقالت رغد -عبر حسابها على تويتر- "أخي الغالي سيف الإسلام القذافي نترقب باهتمام كبير أنا وكل محبيك للمرحلة القادمة". وأضافت رغد "دعائي لكم بأن تعود إلى المكانة التي تليق بكم وتخدم ليبيا وتُعيدها لموقعها الحقيقي".

وكان سيف الإسلام القذافي (49 عاما) قدّم أمس أوراق الترشح لرئاسة ليبيا، وتقدم بمستندات ترشحه إلى مكتب الإدارة الانتخابية في مدينة سبها (جنوب)، مستكملا المسوغات القانونية، وأعلنت مفوضية الانتخابات في ليبيا قبولها أوراق ترشحه.

ولا تزال قواعد إجراء هذه الانتخابات موضع خلاف بين الفصائل الليبية المتنافسة، ويظل الوضع القانوني لسيف الإسلام محل جدل، فهو محكوم عليه بالإعدام في ليبيا لإدانته بارتكاب جرائم حرب، ومطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وسيف الإسلام هو نجل العقيد معمر القذافي الذي ثار عليه الليبيون عام 2011، وقُتل في سرت بعد أن أمضى 4 عقود في الحكم.

الجزيرة
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