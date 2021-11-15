سقوط ضحايا في انفجار غربي العاصمة الأفغانية

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سقط عدد غير معروف من الضحايا جراء انفجار عبوة ناسفة في منطقة غربي كابول، اليوم الاثنين، بحسب سكان.

ونقلت "رويترز"، عن أحمد مرتضى، وهو صاحب متجر في منطقة كوت سانجي أن انفجارا مدويا هز متجره بينما كان مشغولا مع أحد الزبائن.

وذكر مرتضى أنه رأى أشخاصا ينقلون ضحايا من موقع الانفجار، لكنه لا يعرف ما إذا كانوا قتلى أو جرحى.

ونقل تلفزيون "تولو" الإخباري عن مسؤول أمني لم يذكر اسمه تأكيده وقوع الانفجار، لكنه قال إنه لا توجد إصابات.

ويأتي الحادث بعد يومين من تفجير حافلة صغيرة بقنبلة مغناطيسية في غرب العاصمة كابول.

وأسفر انفجار القنبلة عن مقتل وإصابة عدة أشخاص في هجوم تبناه تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا) في وقت لاحق.

ويعد الانفجار الذي وقع اليوم هو الأحدث ضمن سلسلة انفجارات شهدتها أفغانستان خلال الأسابيع الأخيرة الماضي.