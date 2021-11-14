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الخارجية الفرنسية: لودريان سيؤكد موافقة باريس على فرض عقوبات جديدة على مينسك

14
NOVEMBER
2021
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أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن وزير الخارجية جان إيف لودريان سيؤكد في لقاء وزراء خارجية بلدان الاتحاد الأوروبي غدا الاثنين موافقة باريس على فرض عقوبات جديدة على بيلاروس.
وجاء في بيان صدر عن الوزارة اليوم الأحد: أما فيما يتعلق ببيلاروس، فسيعرب الوزير خاصة عن تضامن فرنسا الكامل مع بولندا وليتوانيا ولاتفيا، في ضوء استخدام النظام البيلاروسي غير المقبول لسيول المهاجرين لأغراضه. وستؤكد فرنسا موافقتها على اتخاذ المجموعة الخامسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد بيلاروس".
واشتدت أزمة الهجرة على الحدود بين بيلاروس ولاتفيا وليتوانيا وبولندا حيث توجه المهاجرون إلى هناك ابتداء من مطلع السنة الجارية، وفي 8 نوفمبر الجاري اقترب عدة آلاف من المهاجرين من الحدود البولندية من جانب بيلاروس ويرفضون مغادرة هذه المنطقة الحدودية، فيما حاول عدد منهم التسلل إلى الأراضي البولندية عن طريق تدمير السياج الحدودي.
وتتهم دول الاتحاد الأوروبي مينسك بالتصعيد المتعمد للأزمة داعية لفرض عقوبات عليها. من جانبه قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أن الدول الغربية هي التي تتحمل المسؤولية عن هذه الأزمة، إذ أن أعمالها بالذات دفعت الناس للهروب من الحرب.

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