إليكم قائمة مُحدثة بأكثر الدول تضرراً في العالم بوباء كورونا

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أفادت جامعة جونز هوبكنز الأميركية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 252.9 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من خمسة ملايين وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 252.917.218، وإجمالي الوفيات 5.0.95.372

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ 762.929 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 47.043.462. تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ611.222 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 21.953.838.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 463.245، وإجمالي إصابات 34.426.036. وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ290.872 وإجمالي إصابات 3.841.661.

وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 249.415 وإجمالي إصابات 8.881.306. وسادسا البيرو بإجمالي وفيات 200.573 وإجمالي إصابات 2.212.514.

وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 143.644 وإجمالي إصابات 4.250.516. وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 143.273 وإجمالي إصابات 9.572.323.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 132.739 وإجمالي إصابات 4.852.496. تلتها في المرتبة العاشرة إيران بإجمالي وفيات 128.042 وإجمالي إصابات 6.031.575