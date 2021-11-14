living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

العريس تهور في ليلة العمر.. حفل الزفاف انتهى بمصيبة

14
NOVEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لم تكن نهاية زفاف عروسين جميلة، كما ما كانا يتوقعان، بل كانت مأساوية وانتهت في المستشفى بسبب تهور العريس.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأحد، أن علي زمان (26 عاما) وعروسه استقلا سيارة لامبورغيني تعود إلى أحد ضيوف حفل زفافهما الذي تم العام الماضي.

وفي أثناء قيادة السيارة الفاخرة التي يزيد ثمنها عن 268 ألف دولار، دخل علي فيما يشبه سباق مع سائق عند إشارة ضوئية في منطقة برادفورد بمقاطعة يوركشاير.

وفي النهاية اصطدمت سيارة علي مع سيارة السائق الآخر، مما أدى إلى تدميرهما بالكامل، بحسب استمعت إليه المحكمة أخيرا.

وأظهرت لقطات صادمة النيران وقد اشتعلت في السيارة الفاخرة، في حين هرعت خدمات الطوارئ إلى المكان.

وأصيب علي وعروسته بجروح نقلا على أثرها إلى المستشفى، وكذلك حدث مع السائق الآخر.

وبحسب "ديلي ميل"، فقد علمت المحكمة أن علي أخذ السيارة دون علم صاحبها ريتشارد رايت.

وواجه رايت صاحب السيارة اللامبرغيني صعوبة كبيرة في تعويض خسارته، إذ أن اتفاق التأمين لا يشمل سوى عندما يكون السائق فوق الثلاثين من العمر ومع إذن مسبق.

وأثناء المحكمة، قال رايت إن "العريس لن ينسى يوم زفافه، بسبب اتخاذه قرارا متهورا بقيادة سيارتي بسرعة كبيرة في شوارع برادفورد".

وأضاف أن ما فعله يستحق عقوبة السجن، لكن شعر بأنه من غير المناسب فعله بسبب سيرته الحسنة، معتبرا ما حدث مجرد لحظة "طيش" لن تكرر.

واعترف علي من جانبه بالذنب على ما حدث، وحكم عليه بالحرمان من القيادة لمدة عام كامل، ودفع تعويضات للضحية، مع حكم مجتمعي (حكم على الجرائم غير الخطيرة وينفذ عبر خدمة المجتمع) ويستمر الحكم 18 شهرا، وإكمال 180 ساعة من العمل غير المدفوع في المجتمع.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout