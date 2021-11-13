بكين: رئيسا الصين وأميركا يلتقيان افتراضيا يوم الثلاثاء

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كشفت وزارة الخارجية الصينية، اليوم السبت، عن موعد اللقاء الافتراضي بين الرئيسين الصيني والأميركي.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، السبت، إن الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره الأميركي جو بايدن سيعقدان قمة افتراضية صباح الثلاثاء.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، أن الزعيمين سيتبادلان الآراء حول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان البيت الأبيض قال، يوم الجمعة، إن الزعيمين سيعقدان الاجتماع الافتراضي مساء الاثنين بتوقيت الولايات المتحدة لمناقشة "سبل إدارة المنافسة الثنائية بشكل يتسم بالمسؤولية" و"العمل معا حيث تتوافق مصالحنا"، وفقا لرويترز.

وتأتي هذه التأكيدات بشأن القمة الافتراضية بين الزعيمين الصيني والأميركي بعد أيام من التوقعات والتقارير الإخبارية حول اللقاء، والتي أشارت إلى أنها ستكون الاثنين.

وتأتي هذه القمة بين زعيمي أكبر اقتصادين في العالم وسط توتر بشأن عدة قضايا، أبرزها التجارة وحقوق الإنسان والأنشطة العسكرية.

وفي حال انعقاد القمة فإنها ستكون الأولى من نوعها بين الرئيسين منذ تولي بايدن الرئاسة في يناير المنصرم.

ويأتي الإعلان عن القمة الافتراضية بين الرئيسين الأميركي والصيني بعد نحو 48 ساعة من كشف النقاب عن اتفاق بين الولايات المتحدة والصين، لزيادة التعاون بينهما لعلاج آثار التغير المناخي، بما يشمل خفض انبعاثات الميثان والتخلص التدريجي من استهلاك الفحم وحماية الغابات.

يشار إلى أن هناك خلافات حادة بين واشنطن وبكين بشأن العديد من القضايا مثل منشأ جائحة فيروس كورونا، وترسانة الصين النووية المتنامية.

ويعتقد مسؤولون أميركيون أن التعامل المباشر مع الرئيس الصيني هو السبيل الأمثل لمنع انزلاق العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم إلى صراع، وفقا لوكالة رويترز.

وقال مسؤول صيني إن بلاده حريصة أيضا على تفادي المواجهة والتركيز على "المنافسة الإيجابية" في حين تدفع من أجل التعاون في قضايا مثل أزمة المناخ ووقف جائحة فيروس كورونا.