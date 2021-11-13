أبو الغيط: مؤتمر باريس حول ليبيا فرصة لإعادة تقييم الوضع في البلاد

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قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا، "يمثل نقطة مهمة وحاسمة لخلق زخم إيجابي يصب في الصالح الليبي".

واعتبر أبو الغيط أن المؤتمر "فرصة سانحة لإعادة تقييم الوضع في البلاد، لا سيما أنه يأتي في أعقاب مؤتمر دعم استقرار ليبيا الذي عُقد بطرابلس بـ21 أكتوبر الماضي، بمبادرة ليبية خالصة، والذي أتاح لنا فرصة الاطلاع على حقيقة الأوضاع هناك، والاستماع عن قرب إلى وجهات نظر أصحاب الشأن أنفسهم".

وقال أبو الغيط في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا إن "متابعتنا المتواصلة لتطورات الشأن الليبي تدعونا إلى التفاؤل المفعم بالرجاء ولكنه أيضا مشوب بقدر من القلق، فالتفاؤل مبعثه ما تحقق من حالة استقرار".

واحتضنت فرنسا اليوم مؤتمرا دوليا خاصا بليبيا شارك فيه قادة دول وحكومات قوى عالمية وذلك للدفع من أجل إجراء انتخابات في ليبيا بحلول نهاية العام، وإقرار جهود لإخراج القوات الأجنبية من البلاد.