موسكو تنفي نيتها غزو أوكرانيا «إلا إذا استُفزت»

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أكدت روسيا على لسان نائب مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي أنها لن تغزو أوكرانيا إلا إذا «استُفزت» أولاً من جارتها أو من طرف آخر.



وأشار بوليانسكي إلى العديد من التهديدات من كييف والأعمال الاستفزازية من السفن الحربية الأميركية في البحر الأسود. هذا ما كرره أيضاً الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الذي نفى تقارير وسائل الإعلام الغربية بأن موسكو لديها نية لغزو أوكرانيا. ووصف هذه التقارير بأنها «محاولة جوفاء لا أساس لها من أجل إثارة التوترات».



وقال بوليانسكي: «روسيا لا تهدد أحداً»، مضيفاً أن «تحرك القوات على أراضينا لا ينبغي أن يكون مدعاة لقلق أحد».



وكان بوليانسكي يرد على سؤال حول حشد القوات على طول الحدود الروسية مع أوكرانيا، مما أدى إلى زيادة الضغط الأميركي، بما في ذلك من وزير الخارجية أنتوني بلينكن الذي أبلغ نظيره الأوكراني أن التزام الولايات المتحدة بأمن أوكرانيا وسلامة أراضيها «صلب كالفولاذ» ولن يتغير.



وعندما سئل عما إذا كانت روسيا تخطط لغزو أوكرانيا، أجاب بوليانسكي: «لم نخطط أبداً، ولم نفعل ذلك أبداً، ولن نفعل ذلك أبداً ما لم يجر استفزازنا من أوكرانيا، أو من طرف آخر» وتعرضت السيادة الوطنية لروسيا للتهديد.



وأضاف بوليانسكي: «هناك الكثير من التهديدات القادمة من أوكرانيا (...) ولا تنسوا أن السفن الحربية الأميركية حول البحر الأسود تعمل على مسافة قريبة جداً» من روسيا. وأضاف: «لذلك، كل يوم هو يوم صعب للغاية لتجنب الاشتباك المباشر في البحر الأسود». وقال: «حذرنا زملاءنا الأميركيين من أن هذا استفزاز حقيقي».