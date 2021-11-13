مقتل جنديين روسيين خلال تدريبات في بيلاروسيا

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن جنديين روسيين لقيا مصرعهما خلال هبوط مظلي في بيلاروسيا، في إطار تدريبات عسكرية.

وقع الحادث، اليوم 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، أثناء هبوط وحدة من القوات المحمولة جوا في موقع غير مألوف بالقرب من مدينة غرودنو البيلاروسية، بحسب بيان لوزارة الدفاع.

وجاء في البيان: "وفقا لتقرير من الميدان، فإنه بسبب هبوب رياح قوية مفاجئة بالقرب من الأرض، هبطت مظلتي اثنين من الجنود المتعاقدين، واللذين كانا مدربين ومؤهلين تأهيلا عاليا على استخدام المظلات".

وأضاف البيان موضحا: "انكمشت قبتي كلتا المظلتين، وحاول أحد الجنديين إيقاف السقوط الخارج عن السيطرة لكليهما باستخدام المظلة الاحتياطية". لكن بسبب الارتفاع غير الكافي، لم يكن لدى نظام المظلة الاحتياطية للجندي وقت للانطلاق وحدث "الهبوط الصعب".

وقال الوزارة: "نتيجة للحادث، أصيب الجنديان ونقلا على الفور إلى منشأة طبية محلية، حيث وفرت لهما كل المساعدة اللازمة، ورغم جهود الأطباء، توفي كلا الجنديين الروسيين المتعاقدين متأثرين بجراحهما". يجري التحقق من جميع ملابسات الحادث.