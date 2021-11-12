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البيت الأبيض يؤكد عقد القمة الافتراضية بين بايدن وشي يوم الاثنين المقبل

12
NOVEMBER
2021
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أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعقد اجتماعا افتراضيا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الاثنين المقبل.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، في بيان لها، اليوم الجمعة، إن “الزعيمين سيبحثان السبل لإدارة المنافسة بين الولايات المتحدة والصين بشكل مسؤول، إضافة إلى سبل العمل المشترك في المجالات، حيث تتطابق مصالحنا”.

وأكدت بساكي أن بايدن “سيؤكد بوضوح على نوايا وأولويات الولايات المتحدة، وسيتحدث بشكل واضح وصريح عن قلقنا الخاص تجاه الصين”.

ونقلت “رويترز” عن مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية قوله، إن بايدن يعتزم الاستفادة من اللقاء لغرض التأكيد على أن واشنطن ترحب بالمنافسة مع الصين، لكنها لا تريد نزاعا معها، وأن الولايات المتحدة تريد من بكين أن “تلعب وفق القواعد”.

وأشار المسؤول إلى أنه من غير المرجح أن تكون للقمة نتائج ملموسة ومحددة.

 
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