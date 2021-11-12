روسيا تسجل دواء محلياً ضد فيروس كورونا يعطى بالحقن الوريدي

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سجلت السلطات الصحية الروسية، اليوم الجمعة، دواء "أريبليفير" الذي يعتبر أول عقار مباشر محلي يعطى بالحقن ضد عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19".

وقالت شركة "بروموميد" الروسية التي صممت الدواء، في بيان: "تلقى أول عقار محلي مباشر مضاد للفيروسات يعطى عن طريق الحقن الوريدي أريبليفير (فافيبيرافير) شهادة تسجيل وسيتم توريده إلى المستشفيات في جميع المناطق بحلول نهاية العام".

وتفيد بيانات سجل المواد العقارية في روسيا بتسجيل "أريبليفير" يوم 12 تشرين الثاني 2021 مع السماح بإدخاله في السوق المحلي لمدة 5 سنوات.

وتم تصميم هذا العقار في مصنع "بيوخيميك" بمدينة سارانسك الروسية عام 2020، وبحسب بيانات وزارة الصناعة والتجارة تم رفع حجم إنتاج العقار حتى الآن إلى مستوى مليون وحدة شهريا.