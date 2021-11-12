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تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، في منفذ الحديثة، من إحباط محاولة تهريب أكثر من 2.3 مليون حبة كبتاغون، عثِر عليها مخبأة في إحدى الشاحنات القادمة للبلاد عبر المنفذ، وفي أثناء إجراء عملية الكشف والمعاينة عليها، عثر على 2,302,325 حبة كبتاغون مخبأة داخل تجويف في أرضية الشاحنة تم إعداده وتجهيزه لغرض التهريب، حيث جرى إخفاء الحبوب بطريقة فنية على امتداد أرضيتها.