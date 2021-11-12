A+
A-
تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، في منفذ الحديثة، من إحباط محاولة تهريب أكثر من 2.3 مليون حبة كبتاغون، عثِر عليها مخبأة في إحدى الشاحنات القادمة للبلاد عبر المنفذ، وفي أثناء إجراء عملية الكشف والمعاينة عليها، عثر على 2,302,325 حبة كبتاغون مخبأة داخل تجويف في أرضية الشاحنة تم إعداده وتجهيزه لغرض التهريب، حيث جرى إخفاء الحبوب بطريقة فنية على امتداد أرضيتها.
وأكدت الهيئة "مضيها في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات السعودية وأنها تقف بالمرصاد أمام محاولات المهربين، تحقيقا لأحد أبرز مرتكزات استراتيجيتها الممثل في أمن وحماية المجتمع"، كما أكدت أنها "تعمل باستمرار على توحيد وتعزيز الجهود مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات للإسهام في فاعلية المنهجية المتبعة بين الجهتين لمكافحة تهريب المخدرات بكافة أشكالها وأنواعها".