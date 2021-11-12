وأكدت الهيئة "مضيها في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات السعودية وأنها تقف بالمرصاد أمام محاولات المهربين، تحقيقا لأحد أبرز مرتكزات استراتيجيتها الممثل في أمن وحماية المجتمع"، كما أكدت أنها "تعمل باستمرار على توحيد وتعزيز الجهود مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات للإسهام في فاعلية المنهجية المتبعة بين الجهتين لمكافحة تهريب المخدرات بكافة أشكالها وأنواعها".